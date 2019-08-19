Общество

43 минуты назад

В Липецке нашли брошенные Opel, Ford и Mitsubishi

2 493
#автохлам
В Липецке нашли брошенные Opel, Ford и Mitsubishi

Владельцев машин просят убрать автохлам.

Сотрудники управлений округами Липецка в ходе очередных рейдов по выявлению автохлама в городских дворах нашли большую партию бесхозных автомобилей. Мэрия Липецка уведомила владельцев разукомплектованных машин о том, что им нужно освободить дворы от своего транспорта.

Брошенные машины нашли на нескольких улицах:

- ВАЗ - пер. Учебный, д. 2;
- ВАЗ 2115 - Скороходова, 11;
– ВАЗ 2109 - Вермишева, 8;
– Волга 3110 - Черноземная, 32 В;
- Mitsubishi Carisma – Первомайская, 40;
- ГАЗЕЛЬ – Космонавтов, 24;
- Opel Vectra – Московская, 25;
- Mitsubishi Galant – Титова, 5;
- Волга 3110 – Титова, 9/4;
- Ford – Космонавтов, 52.

Если владельцы автомобилей не очистят дворы от своего транспорта, то машины сдадут в металлолом в доход городского бюджета.

Фото: http://lipetskcity.ru




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#автохлам

Комментарии (2)

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Частый прохожий

8 минут назад
Улица Доватора,рядом с "Сбербанк",стоит тёмно-синяя иномарка с разбитыми стёклами и прочими повреждениями ещё с зимы 2018-2019 года
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Гыгы

32 минуты назад
Насыпьте на крышу пшена или мокрого хлеба. Голуби сделают свое дело. Также и на лавочки у подъездов, если там собираются бапки
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