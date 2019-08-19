Общество
43 минуты назад
В Липецке нашли брошенные Opel, Ford и Mitsubishi
Владельцев машин просят убрать автохлам.
Сотрудники управлений округами Липецка в ходе очередных рейдов по выявлению автохлама в городских дворах нашли большую партию бесхозных автомобилей. Мэрия Липецка уведомила владельцев разукомплектованных машин о том, что им нужно освободить дворы от своего транспорта.
Брошенные машины нашли на нескольких улицах:
- ВАЗ - пер. Учебный, д. 2;
- ВАЗ 2115 - Скороходова, 11;
– ВАЗ 2109 - Вермишева, 8;
– Волга 3110 - Черноземная, 32 В;
- Mitsubishi Carisma – Первомайская, 40;
- ГАЗЕЛЬ – Космонавтов, 24;
- Opel Vectra – Московская, 25;
- Mitsubishi Galant – Титова, 5;
- Волга 3110 – Титова, 9/4;
- Ford – Космонавтов, 52.
Если владельцы автомобилей не очистят дворы от своего транспорта, то машины сдадут в металлолом в доход городского бюджета.
Фото: http://lipetskcity.ru
Брошенные машины нашли на нескольких улицах:
- ВАЗ - пер. Учебный, д. 2;
- ВАЗ 2115 - Скороходова, 11;
– ВАЗ 2109 - Вермишева, 8;
– Волга 3110 - Черноземная, 32 В;
- Mitsubishi Carisma – Первомайская, 40;
- ГАЗЕЛЬ – Космонавтов, 24;
- Opel Vectra – Московская, 25;
- Mitsubishi Galant – Титова, 5;
- Волга 3110 – Титова, 9/4;
- Ford – Космонавтов, 52.
Если владельцы автомобилей не очистят дворы от своего транспорта, то машины сдадут в металлолом в доход городского бюджета.
Фото: http://lipetskcity.ru
Частый прохожий
Гыгы