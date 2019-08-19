Во время Крестного хода в Липецке запретят продажу спиртного

Завтра в Липецке - Крестный ход.

Как сообщает управление потребительского рынка мэрии, согласованное с православными верующими публичное мероприятие начнется в 9.30 и продлится до 18.00. Крестный ход стартует у храма всех Святых на улице Водопьянова. Колонна крестоходцев проследует по маршруту улица Водопьянова – улица Стаханова – Воронежское шоссе. Заявленная численность - 800 человек.



Согласно ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по маршруту Крестного хода будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции в точках общепита в период проведения публичного мероприятия.