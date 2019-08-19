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Во время Крестного хода в Липецке запретят продажу спиртного

12 823
Во время Крестного хода в Липецке запретят продажу спиртного

Завтра в Липецке - Крестный ход. 

Как сообщает управление потребительского рынка мэрии, согласованное с православными верующими публичное мероприятие начнется в 9.30 и продлится до 18.00. Крестный ход стартует у храма всех Святых на улице Водопьянова. Колонна крестоходцев проследует по маршруту улица Водопьянова – улица Стаханова – Воронежское шоссе. Заявленная численность - 800 человек.

Согласно ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по маршруту Крестного хода будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции в точках общепита в период проведения публичного мероприятия.
12 823

Комментарии (12)

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Иннокентий

5 минут назад
У нас СВЕТСКОЕ государство. Пусть идут куда хотят
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дед Пихто

25 минут назад
От портрета Николашки просто тошнит. Так и хочется взять крапиву и выпороть ей несущих портрет этого паразита.
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Какая то

26 минут назад
Средневековая дичь)))
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Ржу

33 минуты назад
Абсурд. Участники крестного хода будут по пути остограмливаться???? Во истину по себе судят те, кто до такого маразма додумался. Сравнили с даздрапервом по привычке и скудоумию что ли?
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Ваш

36 минут назад
Россиян не поймешь, все смешалось в их головах. И Николай святой, тут же дро. чат на сталина и ленина и коммунизм вообще, и за путю 86%
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+++

37 минут назад
Слава тебе Господи!!!!
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семен семеныч

38 минут назад
начнут на водопьянова у храма, а финиш где? где-то посреди Воронежского шоссе, а дальше "на Берлин"?
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Новая волна

44 минуты назад
Пора - бы Николашку заменить на портрет Путина !
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Ваш

50 минут назад
Запретить алкоголь это чтоб попы не причащались?
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НЕ ПАТРИОТ

52 минуты назад
Сергей 13, На фото видно сломанную берёзу. Факт сломали по пьяни...
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