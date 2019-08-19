Общество

сегодня, 09:19

Водитель иномарки «обманул» светофор

5 1290
#нарушение ПДД #светофор
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Автомобилист объехал пробку по обочине на запрещающий сигнал.

На запись видеорегистратора попало очередное нарушение правил движения на липецких дорога. На этот раз на нарушении попался водитель серебристой «Киа».


Двигаясь по Елецкому шоссе в сторону города, автомобилист объехал стоящий на светофоре автомобиль по обочине и на красный сигнал проехал прямо. Напомним, что подобное нарушение наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
5 1290
#нарушение ПДД #светофор
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Комментарии (5)

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Московская, 83

27 минут назад
Похоже, это наш рыжий водила. Он неадекват, клюет носом за рулем, всегда переспрашивает раз 5 журналистов ЛГушки, куда ехать. Дружен с Альцгеймером
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Владимир

27 минут назад
Думаю, так мводиле в кайф деньги платить и дырки прочистят.
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Вопрос

32 минуты назад
А может его послабило?
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48

44 минуты назад
" Двигаясь по Елецкому шоссе в сторону города "ЕЛЬЦА" - забыли уточнить!
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Думаю

сегодня, 09:34
Водитель Киа-соул, лучше сдайся сам. А то и прав лишат, и ещё и отпиночат.
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