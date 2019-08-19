Водитель иномарки «обманул» светофор

Автомобилист объехал пробку по обочине на запрещающий сигнал.

На запись видеорегистратора попало очередное нарушение правил движения на липецких дорога. На этот раз на нарушении попался водитель серебристой «Киа».





Двигаясь по Елецкому шоссе в сторону города, автомобилист объехал стоящий на светофоре автомобиль по обочине и на красный сигнал проехал прямо. Напомним, что подобное нарушение наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.