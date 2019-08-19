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сегодня, 09:10

«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной»

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#ладейное поле #реконструкция

Обзор Instagram.

В минувшие выходные под Ельцом состоялся фестиваль исторической реконструкции «Ладейное поле». Мероприятие проходило под проливным дождем: сотни участников гостевого дня вымокли до нитки. Испортило ли им это впечатления от «Ладейного поля»? Судя по откликам в Instagram, непогода только добавила красок в погружение в эпоху Средневековья.

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#Ладейноеполе2019

Публикация от Екатерина (@kati.pozdnyakova)

1 767
#ладейное поле #реконструкция

Комментарии (1)

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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 09:28
А когда будет историческая реконструкция пожара Москвы 1812 года???
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