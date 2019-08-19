«Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной»

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@ira48rus ,спасибо, что выгнала меня из машины под ливень. Иначе куча впечатления была бы просто потеряна. Одна переправа через овраг чего стоит! "Везучесть" меня и тут не подвела. Грязные, мокрые,но довольные. Ещё ни одно наше путешествие не обошлось без приключений. Давай и дальше не изменять традициям. #Ладейноеполе #Русборг #Липецкаяобоасть.