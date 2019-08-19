В России

49 минут назад

В России введут наказания за продажу военной формы

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В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования. Кроме того, власти намерены ужесточить ответственность за незаконное ношение военной формы и знаков различия.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разрабатывает Министерство обороны, рассматривается также вариант внесения поправок в Уголовный кодекс, сообщили источники «Известий» в российском военном ведомстве.

На сегодняшний день запрета на продажу обмундирования людям, которые не имеют права его носить, нет. Специализированные магазины требуют предъявить служебное удостоверение только при покупке формы правоохранительных структур.

«Сегодня в России совершенно бесконтрольно шьют и продают военную амуницию… Этим пользуются ряженые, которые надевают камуфляж и попрошайничают, прикидываясь ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии. Нередко в военной форме совершают преступления», — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. 
По его словам, такая ситуация «не прибавляет авторитета» российским ВС, поэтому с ней нужно бороться.

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