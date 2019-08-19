Общество
57 минут назад
Липецкий владелец машины может купить 684 литра бензина на среднюю зарплату
В рейтинге доступности бензина Липецкая область на 45 месте опережая всех соседей
РИА Новости выпустило рейтинг доступности бензина для населения России.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России, меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, свидетельствуют результаты исследования.
Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.
В результате составлен рейтинг доступности бензина для населения. Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.
В число лидеров рейтинга входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату, которая заметно выше среднероссийской, можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров).
Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.
На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.
Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия – Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).
Житель Липецкой области, которая в рейтинге на 45 месте, может в месяц на среднюю зарплату купить 684 литра бензина АИ-94 при его цене на конец июля 42 рубля 12 копеек. Житель Белгородчины может себе позволить 674 литра (48 место), Воронежской области – 650 литров (51 место), Тамбовской – 558 (77 место), Курской – 644 (56 место)
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России, меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, свидетельствуют результаты исследования.
Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.
В результате составлен рейтинг доступности бензина для населения. Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.
В число лидеров рейтинга входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату, которая заметно выше среднероссийской, можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров).
Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.
На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.
Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия – Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).
Житель Липецкой области, которая в рейтинге на 45 месте, может в месяц на среднюю зарплату купить 684 литра бензина АИ-94 при его цене на конец июля 42 рубля 12 копеек. Житель Белгородчины может себе позволить 674 литра (48 место), Воронежской области – 650 литров (51 место), Тамбовской – 558 (77 место), Курской – 644 (56 место)
Гость
Липчанин1
К
Созерцатель.