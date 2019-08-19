Общество

57 минут назад

Липецкий владелец машины может купить 684 литра бензина на среднюю зарплату

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#рейтинг #бензин
Липецкий владелец машины может купить 684 литра бензина на среднюю зарплату

В рейтинге доступности бензина Липецкая область на 45 месте опережая всех соседей

РИА Новости выпустило рейтинг доступности бензина для населения России.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Москвы и Ненецкого автономного округа на свои среднемесячные зарплаты могут купить бензина больше, чем в других регионах России, меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, свидетельствуют результаты исследования.

Чтобы оценить доступность автомобильного топлива, эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России.

В результате составлен рейтинг доступности бензина для населения. Объем топлива, который можно купить на заработную плату, определялся путем деления среднемесячного заработка в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля текущего года.

В число лидеров рейтинга входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату, которая заметно выше среднероссийской, можно приобрести 2080 литров бензина в месяц. Второе место заняла Москва (1798 литров), третье – Ненецкий автономный округ (1609 литров).
Меньше всего топлива - в три-четыре раза меньше, чем в Ямало-Ненецком - могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. Это объясняется не только ценами на бензин, которые выше среднероссийских, но и низкими зарплатами.
На среднюю в Дагестане зарплату в месяц можно купить 514 литра бензина АИ-92, в Карачаево-Черкесии – 520 литров, в Кабардино-Балкарии– 525 литров.

Среди аутсайдеров также Адыгея (547 литров), Ивановская область (547 литров), Калмыкия (548 литров), Северная Осетия – Алания (556 литров), Алтайский край (557 литров), Тамбовская область (558 литров), Чечня (558 литров).
Житель Липецкой области, которая в рейтинге на 45 месте, может в месяц на среднюю зарплату купить 684 литра бензина АИ-94 при его цене на конец июля 42 рубля 12 копеек. Житель Белгородчины может себе позволить  674 литра (48 место), Воронежской области – 650 литров (51 место), Тамбовской – 558 (77 место), Курской – 644 (56 место)

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#рейтинг #бензин

Комментарии (4)

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Гость

3 минуты назад
Ну ничего себе.. И почему я бросил такси? Загадка блин!
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Липчанин1

9 минут назад
Автор статьи, вы читаете что пишите? Вот например:"Житель Липецкой области, которая в рейтинге на 45 месте, может в месяц на среднюю зарплату купить 684 литра бензина АИ-94 при его цене на конец июля 42 рубля 12 копеек." Что за бензин Аи-94?
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К

13 минут назад
Может конечно, с последующим выставление зубов на полку
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Созерцатель.

49 минут назад
Презервативов вам в корман на всю вашу зарплату, счетоводы хреновы. Царь водкой считает, а холопы бензином.Больная страна.
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