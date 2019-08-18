Московская школьница узнала о беременности во время родов

16-летняя школьница из Москвы обратилась в больницу из-за сильных болей в области живота и появления лишнего веса. Медики установили, что девушка находится на девятом месяце беременности.

Пациентка была шокирована новостью, однако врачи смогли её успокоить. Роды прошли нормально, новорождённый здоров и чувствует себя хорошо, передаёт Life .

Ранее News.ru писал, что в России выросло число несовершеннолетних, которые становятся матерями до достижения ими 18-летнего возраста. Так, по данным Росстата, в 2018 году сразу пять россиянок в возрасте 17 лет родили пятого ребёнка, пишет news.ru