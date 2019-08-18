сегодня, 10:35
Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам средней и меньшей дальности
Глава Минобороны отметил, что Россия не будет размещать свои ракеты в Европе и Азии, пока это не сделают Соединенные Штаты
Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".
"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока у США не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся [американские ракеты] в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.
Источник: ТАСС