Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам средней и меньшей дальности

Глава Минобороны отметил, что Россия не будет размещать свои ракеты в Европе и Азии, пока это не сделают Соединенные Штаты

Россия по-прежнему готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из соответствующего договора.Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24"

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока у США не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся [американские ракеты] в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.

Источник: ТАСС



