В России

сегодня, 10:35

Шойгу подтвердил готовность РФ вести диалог с США по ракетам средней и меньшей дальности

123

Глава Минобороны отметил, что Россия не будет размещать свои ракеты в Европе и Азии, пока это не сделают Соединенные Штаты

Россия по-прежнему готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из соответствующего договора.

Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока у США не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся [американские ракеты] в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.

Источник: ТАСС


123

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Московская школьница узнала о беременности во время родов
Московская школьница узнала о беременности во время родов

56 минут назад

В России
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось

59 минут назад

В России
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний

сегодня, 10:39

В России
США нанесли космический удар по России заблокировав поставку углеволокна для орбитального телескопа
1
США нанесли космический удар по России заблокировав поставку углеволокна для орбитального телескопа

сегодня, 10:20

В России
Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь
Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь

сегодня, 10:16

В России
Женщина родила двух детей с разницей в два месяца
Женщина родила двух детей с разницей в два месяца

вчера, 19:23

В России