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США нанесли космический удар по России заблокировав поставку углеволокна для орбитального телескопа
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для космической обсерватории. "Фирму купили американцы и год писали нам "тёплые" письма", - рассказали в Физическом институте РАН.
Запуск новейшей космической обсерватории запланирован на 2027 год. Точная дата напрямую зависит от финансирования проекта. При США активно вставляют "Спектру-М" палки в колеса.
До 2012 года основным поставщиком углеволокна для проекта была британская фирма. Однако после того, как её приобрели американцы, вместо высокомодульного углеволокна, необходимого для антенны обсерватории, стали приходить "теплые письма". Из-за этого пришлось срочно искать замену поставщику. И она нашлась в лице японской группы Sumitomo.
При этом произошедшее - не единичный случай. Аналогичная ситуация произошла и с некоторыми поставщиками микросхем. После вмешательства США они тоже начали слать письма вместо обещанной продукции.
"Некоторые уникальные микросхемы - поставщики нам говорят хорошие слова, но, тем не менее, их не присылают. И мы уже кое-что заменили", - цитирует "РИА Новости" слова Ларисы Лихачёвой.
Напомним, что космическая обсерватория "Спектр-М" создаётся для изучения объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. Это должно помочь учёным лучше понять структуру и строение вселенной, а также получить данные об органических соединениях в космосе и объектах с сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, пишет tsargrad.tv
лебедянец