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сегодня, 10:16

Минздрав предложил работодателям проверять сотрудников на алкоголь

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Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя, чтобы снизить количество несчастных случаев.

Такое предложение включено в программу «Укрепление здоровья работающих».

«Цель тестирования — выявление сотрудников с проблемным потреблением алкоголя. Используемый метод — определение алкоголя в выдыхаемом воздухе с использованием алкотестера», — говорится в презентации ведомства.

Проверки предлагается проводить как планово, так и случайно (без уведомления), а также при несчастных случаях.

При этом в случае отказа от проверки «сотрудник считается позитивным».

Ранее Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе, сообщает russian.rt.com

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