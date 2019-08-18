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Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

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Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в фейсбуке сканы отчета о правонарушениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской областях.

Документы, адресованные министру обороны Украины Степану Полтораку, освещают период с 2014 по 2015 годы. В отчете, как утверждает Журавко, сообщается о росте количества преступлений против гражданского населения Донбасса.



Так, согласно отчету, один из "контрактников" в 2014 году незаконно проник в частный дом, изнасиловал проживавшую там девушку и убил отца, который ее защищал. Другой военнослужащий, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, одна из которых погибла на месте. Также сообщается о побеге из расположения бригады двух солдат, которые затем проникли в дом и убили там двух женщин.

Во всех случаях возбуждались дела по статье "Умышленное убийство". Всего, как указывается в опубликованных документах, среди силовиков зафиксировано 20 таких случаев. Из-за различных правонарушений силовиков и работников ВСУ в Донбассе в указанный период погибли 60 гражданских лиц, говорится в отчете.

В апреле 2014 года власти Украины начали войсковую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.



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