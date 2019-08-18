Качели и скамейки из сокольского парка установят во дворах жилых домов

фото пресс-службы администрации Липецка.

Глава Липецка Евгения Уваркина проинспектировала первые итоги реконструкции парка «Свободный Сокол». Как сообщает пресс-служба администрации города, в парке уже установлены 125 новых скамеек. Старые после ремонта разместят во дворах. Туда же, после реставрации, отправят и оборудование детской площадки сокольского парка.Уже на следующей неделе в парке начнут замену покрытия аллей. В этом году асфальт приведут в порядок лишь там, где он пришел в негодность. Всего в результате реконструкции обновят несколько тысяч квадратных метров покрытия пешеходных дорожек. Тропинки между деревьями, которые протоптали горожане, будут отсыпаны крошкой.Часть тропинок и аллей будет вести к площадке с аттракционами. Здесь монтируют восемь каруселей, доставленных из Нижнего парка. Перед вводом в эксплуатацию все они пройдут дополнительный технический осмотр.Со стороны улицы 40 лет Октября у парка появятся дополнительные парковочные места и тротуар.В планах на будущий год расширение площадки у сцены, создание помещений для артистов, организация места для выгула собак.- Все, что здесь запланировано и претворяется в жизнь – замечательно. Но это далеко не предел. Я предлагаю руководству парка активнее работать с предпринимателями в части благоустройства, развития торговли и сети аттракционов. Парк должен быть интересен людям, для которых и проводится вся эта работа, - подытожила Евгения Уваркина.