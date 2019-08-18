Общество

42 минуты назад

Качели и скамейки из сокольского парка установят во дворах жилых домов

6 285
#реконструкция парков
Качели и скамейки из сокольского парка установят во дворах жилых домов
Глава Липецка Евгения Уваркина проинспектировала первые итоги реконструкции парка «Свободный Сокол». Как сообщает пресс-служба администрации города, в парке уже установлены 125 новых скамеек. Старые после ремонта разместят во дворах. Туда же, после реставрации, отправят и оборудование детской площадки сокольского парка.

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Старые скамейки и детские горки после реставрации установят в сокольских дворах.
 
Уже на следующей неделе в парке начнут замену покрытия аллей. В этом году асфальт приведут в порядок лишь там, где он пришел в негодность. Всего в результате реконструкции обновят несколько тысяч квадратных метров покрытия пешеходных дорожек. Тропинки между деревьями, которые протоптали горожане, будут отсыпаны крошкой. 

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Часть тропинок и аллей будет вести к площадке с аттракционами. Здесь монтируют восемь каруселей, доставленных из Нижнего парка. Перед вводом в эксплуатацию все они пройдут дополнительный технический осмотр. 

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Со стороны улицы 40 лет Октября у парка появятся дополнительные парковочные места и тротуар.   

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В планах на будущий год расширение площадки у сцены, создание помещений для артистов, организация места для выгула собак. 

- Все, что здесь запланировано и претворяется в жизнь – замечательно. Но это далеко не предел. Я предлагаю руководству парка активнее работать с предпринимателями в части благоустройства, развития торговли и сети аттракционов. Парк должен быть интересен людям, для которых и проводится вся эта работа, - подытожила Евгения Уваркина.

фото пресс-службы администрации Липецка.
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#реконструкция парков

Комментарии (6)

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Как кони с яйцами

1 минуту назад
Все прыгают прыгают ща выборы пройдут и все успокоятся
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Оминь

16 минут назад
Слава Б-гу, хоть правильные решения стали принимать после Ивановского безумия.
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:.

16 минут назад
Лавочки из дворов наоборот нужно убирать, чтобы алкашня не собиралась. Какая же хозяйственная, ничего не выкидывает, так еще себе и в за си лугу ставит ёж что хлам по городу развозит. А интересно....у неё дети трусы друг за другом донашивают?
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А кули,ты, тут делаешь,тогда?

23 минуты назад
Слово, вляпался?Очищайся.
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Слово

26 минут назад
п р и е д е и - запретное? г 48 - вы говно.
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А дырявый Греф

27 минут назад
* на открытие скамеек во дворах?
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