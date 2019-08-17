Малому бизнесу откроют новые возможности

Ассоциация кластеров и технопарков России и администрация Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве, — это событие стало одним из основных V данковского бизнес-форума.

Документ подписали директор Ассоциации Андрей Шпиленко и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Соглашение позволит расширить виды поддержки промышленных кластеров Липецкой области за счет федерального бюджета.



Обсуждение проблем бизнеса на дискуссионной площадке форума стало финалом рабочей поездки врио губернатора в Данковский район. Глава региона также встретился с работниками местных предприятий, вручил ключи от новых мобильных диагностических комплексов главврачам четырех районных больниц.



— Данковский район сегодня является одной из инвестиционно привлекательных площадок Липецкой области, — отметил глава района Валерий Фалеев. — Только за первое полугодие 2019 года инвестиции в Данковский район составили 3,6 млрд. рублей, развивается особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа «Данков».



Одним из якорных предприятий района является «Доломит» – дочернее предприятие группы компаний НЛМК. По словам Валерия Фалеева, только этот комбинат приносит данковскому бюджету 18 млн. рублей подоходного налога, а зарплаты на нем являются одними из самых высоких в районе – около 45 тысяч рублей. Предприятие поставляет на российский рынок более 70% всего флюсового доломита. Тем не менее, кадровая проблема здесь существует: не все вакансии заняты, остро не хватает машинистов-экскаваторщиков и бульдозеристов.



— Эту проблему необходимо решать. Думаю, мы найдем выход. Предприятие готово обучать потенциальных работников. Наша задача сейчас — понять почему люди не идут на хорошую зарплату и как работает данковский центр занятости населения, а также – каким образом центр занятости и «Доломит» закроют кадровую проблему предприятия, - отметил Игорь Артамонов.



Впрочем, работников комбината волновали другие проблемы. Например, когда городской парк станет не хуже, чем в Липецке. О реконструкции данковского парка Победы рассказал глава района Валерий Фалеев: «На благоустройство парка выделены 20 млн. рублей. Сегодня выкорчевываются старые деревья, идет подготовка площадок. В сентябре появится аллея заслуженных героев нашего района, установят две детские площадки, зонированные территории отдыха». Кроме парка в Данкове благоустраиваются дворы – по согласованию с местными жителями в трех дворах уже почти готовы детские площадки, большие работы по благоустройству намечаются в поселке Грибоедова и микрорайоне Южный.



Данковчан интересовало появление новых светофоров: дороги благоустраивают, количество автомобилей растет, все понимают, что контроль над движением должен становиться строже. Эта тема также не останется без внимания – при необходимости светофоры установят. «К дорогам у нас особое внимание. В нынешнем году мы на 30% увеличили финансирование дорожных работ. Но этого недостаточно – сегодня нормативам соответствуют только треть дорожной сети региона. Ежегодно на улучшение состояния дорог в регионе будем тратить по несколько миллиардов рублей, будем просить правительство выделить дополнительные средства», - добавил Игорь Артамонов.



В пятый раз Данковский район организует местный бизнес-форум, который позволяет его участникам обсудить проблемы бизнеса, ознакомиться с транспортной и социальной инфраструктуройсрайона, инвестиционными площадками, туристическими, рекреационными объектами. Так, в селе Ново-Никольское представители местного бизнеса развернули выставку-ярмарку: продукцию местных производителей можно было не только посмотреть, но продегустировать и купить.



Центральным мероприятием форума стало вручение ключей новых передвижных медицинских диагностических комплексов главврачам четырех районных больниц. Теперь мобильные поликлиники, которые обслуживают с села с населением менее 100 человек, появились в Данковском, Добринском, Задонском и Становлянском районах. Стоимость одного такого ФАПа на колесах составляет около 7,5 млн. рублей, всего на них затратили 29,7 млн. рублей. Машины закуплены в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Районы ждали эти машины – только в Данковском районе сегодня 90 малочисленных сел и деревень с населением менее 100 человек, теперь у них появилась возможность пройти обследование, не выезжая в соседний населенный пункт.



«Мы понимаем, что невозможно в каждом маленьком селе построить поликлинику, но при этом мы должны обеспечить жителей медицинской помощью. Вот такие передвижные диагностические комплексы как раз должны нам в этом помочь», - прокомментировал Игорь Артамонов.



Тепличный комбинат «Липецкагро» специализируется на выращивании томатов, огурцов и зелёных культур без применения химической обработки растений. Использование современного оборудования и систем управления позволяет получать с одного квадратного метра теплиц по 200 килограммов овощей в год. Теплицы дали рабочие места почти тысяче человек, однако некоторые сложности для них представляет дорога – одни снимают жилье в Данкове, другие добираются из соседних районов. Решение жилищного вопроса для них – один из актуальных вопросов. «С 1 января 2020 года будет запущена программа «Развитие сельских территорий». Будем работать и в направлении строительства жилья, но здесь важно сотрудничество с предприятиями – тем более, «Липецкагро» одно из успешно развивающихся. Будет правильно, если он также станет помогать в строительстве домов для своих сотрудников. К примеру, выделять им средства на первоначальный взнос. В Липецке такая практика уже применяется», - отметил врио губернатора.



Обсуждение проблем бизнеса в рамках Данковского бизнес-форума продлилось на площадке одного из новых предприятий – по производству дрожжей «Ангел Ист Рус». Перед началом разговора о данковской бизнес-среде, Ассоциация кластеров и технопарков России и администрация Липецкой области подписали меморандум о взаимодействии. Документ закрепляет договоренность о сотрудничестве между администрацией Липецкой области и АКИТ РФ в вопросах создания и развития промышленных кластеров, технопарков и особых экономических зон. Посредством этих промышленных моделей будет проводиться работа по повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и развитию научно-технического и инновационного потенциала региона. Кроме того, Ассоциация будет способствовать укреплению межрегиональных и международных отношений в сфере промышленной кооперации с Липецкой областью, а также реализации национальных проектов. Главное преимущество соглашения - промышленные кластеры Липецкой области смогут получать поддержку из федерального бюджета.



