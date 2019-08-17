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Малому бизнесу откроют новые возможности
Ассоциация кластеров и технопарков России и администрация Липецкой области заключили соглашение о сотрудничестве, — это событие стало одним из основных V данковского бизнес-форума.
Обсуждение проблем бизнеса на дискуссионной площадке форума стало финалом рабочей поездки врио губернатора в Данковский район. Глава региона также встретился с работниками местных предприятий, вручил ключи от новых мобильных диагностических комплексов главврачам четырех районных больниц.
— Данковский район сегодня является одной из инвестиционно привлекательных площадок Липецкой области, — отметил глава района Валерий Фалеев. — Только за первое полугодие 2019 года инвестиции в Данковский район составили 3,6 млрд. рублей, развивается особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа «Данков».
Одним из якорных предприятий района является «Доломит» – дочернее предприятие группы компаний НЛМК. По словам Валерия Фалеева, только этот комбинат приносит данковскому бюджету 18 млн. рублей подоходного налога, а зарплаты на нем являются одними из самых высоких в районе – около 45 тысяч рублей. Предприятие поставляет на российский рынок более 70% всего флюсового доломита. Тем не менее, кадровая проблема здесь существует: не все вакансии заняты, остро не хватает машинистов-экскаваторщиков и бульдозеристов.
— Эту проблему необходимо решать. Думаю, мы найдем выход. Предприятие готово обучать потенциальных работников. Наша задача сейчас — понять почему люди не идут на хорошую зарплату и как работает данковский центр занятости населения, а также – каким образом центр занятости и «Доломит» закроют кадровую проблему предприятия, - отметил Игорь Артамонов.
Впрочем, работников комбината волновали другие проблемы. Например, когда городской парк станет не хуже, чем в Липецке. О реконструкции данковского парка Победы рассказал глава района Валерий Фалеев: «На благоустройство парка выделены 20 млн. рублей. Сегодня выкорчевываются старые деревья, идет подготовка площадок. В сентябре появится аллея заслуженных героев нашего района, установят две детские площадки, зонированные территории отдыха». Кроме парка в Данкове благоустраиваются дворы – по согласованию с местными жителями в трех дворах уже почти готовы детские площадки, большие работы по благоустройству намечаются в поселке Грибоедова и микрорайоне Южный.
Данковчан интересовало появление новых светофоров: дороги благоустраивают, количество автомобилей растет, все понимают, что контроль над движением должен становиться строже. Эта тема также не останется без внимания – при необходимости светофоры установят. «К дорогам у нас особое внимание. В нынешнем году мы на 30% увеличили финансирование дорожных работ. Но этого недостаточно – сегодня нормативам соответствуют только треть дорожной сети региона. Ежегодно на улучшение состояния дорог в регионе будем тратить по несколько миллиардов рублей, будем просить правительство выделить дополнительные средства», - добавил Игорь Артамонов.
В пятый раз Данковский район организует местный бизнес-форум, который позволяет его участникам обсудить проблемы бизнеса, ознакомиться с транспортной и социальной инфраструктуройсрайона, инвестиционными площадками, туристическими, рекреационными объектами. Так, в селе Ново-Никольское представители местного бизнеса развернули выставку-ярмарку: продукцию местных производителей можно было не только посмотреть, но продегустировать и купить.
Центральным мероприятием форума стало вручение ключей новых передвижных медицинских диагностических комплексов главврачам четырех районных больниц. Теперь мобильные поликлиники, которые обслуживают с села с населением менее 100 человек, появились в Данковском, Добринском, Задонском и Становлянском районах. Стоимость одного такого ФАПа на колесах составляет около 7,5 млн. рублей, всего на них затратили 29,7 млн. рублей. Машины закуплены в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Районы ждали эти машины – только в Данковском районе сегодня 90 малочисленных сел и деревень с населением менее 100 человек, теперь у них появилась возможность пройти обследование, не выезжая в соседний населенный пункт.
«Мы понимаем, что невозможно в каждом маленьком селе построить поликлинику, но при этом мы должны обеспечить жителей медицинской помощью. Вот такие передвижные диагностические комплексы как раз должны нам в этом помочь», - прокомментировал Игорь Артамонов.
Тепличный комбинат «Липецкагро» специализируется на выращивании томатов, огурцов и зелёных культур без применения химической обработки растений. Использование современного оборудования и систем управления позволяет получать с одного квадратного метра теплиц по 200 килограммов овощей в год. Теплицы дали рабочие места почти тысяче человек, однако некоторые сложности для них представляет дорога – одни снимают жилье в Данкове, другие добираются из соседних районов. Решение жилищного вопроса для них – один из актуальных вопросов. «С 1 января 2020 года будет запущена программа «Развитие сельских территорий». Будем работать и в направлении строительства жилья, но здесь важно сотрудничество с предприятиями – тем более, «Липецкагро» одно из успешно развивающихся. Будет правильно, если он также станет помогать в строительстве домов для своих сотрудников. К примеру, выделять им средства на первоначальный взнос. В Липецке такая практика уже применяется», - отметил врио губернатора.
Обсуждение проблем бизнеса в рамках Данковского бизнес-форума продлилось на площадке одного из новых предприятий – по производству дрожжей «Ангел Ист Рус». Перед началом разговора о данковской бизнес-среде, Ассоциация кластеров и технопарков России и администрация Липецкой области подписали меморандум о взаимодействии. Документ закрепляет договоренность о сотрудничестве между администрацией Липецкой области и АКИТ РФ в вопросах создания и развития промышленных кластеров, технопарков и особых экономических зон. Посредством этих промышленных моделей будет проводиться работа по повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и развитию научно-технического и инновационного потенциала региона. Кроме того, Ассоциация будет способствовать укреплению межрегиональных и международных отношений в сфере промышленной кооперации с Липецкой областью, а также реализации национальных проектов. Главное преимущество соглашения - промышленные кластеры Липецкой области смогут получать поддержку из федерального бюджета.
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08.08.2019 11:45Общество
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