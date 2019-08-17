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58 минут назад
Женщина родила двух детей с разницей в два месяца
Уникальный случай произошел в Казахстане
Жительница казахстанского Уральска родила близнецов — дочь и сына — с разницей в 2,5 месяца. Об этом уникальном случае сообщил Минздрав Казахстана на своей странице в Facebook.
Девочка родилась в перинатальном центре Уральска на сроке 25 недель, а через два месяца и 16 дней родился ее младший брат. Вес девочки при рождении составлял 850 граммов, рост — 42 сантиметра. Мальчик ростом 50 сантиметров весил 2,9 килограмма.
Столь необычный случай медики объясняют анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой.
"По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов", — говорится в сообщении Минздрава.
Девочка родилась в перинатальном центре Уральска на сроке 25 недель, а через два месяца и 16 дней родился ее младший брат. Вес девочки при рождении составлял 850 граммов, рост — 42 сантиметра. Мальчик ростом 50 сантиметров весил 2,9 килограмма.
Столь необычный случай медики объясняют анатомической особенностью организма женщины, а именно двойной маткой.
"По статистике, в таких случаях шансы на рождение живого ребенка равны 1 на 50 миллионов", — говорится в сообщении Минздрава.