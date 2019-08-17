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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов появилась в Сети

Расшифровка переговоров авиадиспетчеров с пилотами совершившего аварийную посадку близ Жуковского самолета "Уральских авиалиний", появившаяся в СМИ — подлинная. "Подтверждаем подлинность расшифровки", — сказали агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали информацию с бортовых самописцев аварийного Airbus A321. Из записи следовало, что авиадиспетчеры предупреждали экипаж о пролетах птиц над летным полем.

Через несколько минут после вылета, в 06:14, пилоты подали сигнал аварийной ситуации, доложили об отказе одного двигателя и запросили разрешение на разворот обратно в аэропорт, однако спустя минуту изменили свое решение. «Просим скорую помощь и службу спасения», — обратились они к диспетчерам в 06:15.

На вопрос о том, на какой высоте находится самолет и сколько на борту пассажиров, экипаж ответил, что выполнил посадку «за полосой». Также на воздушном судне сообщили о том, что не сработал аварийный маяк. «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров», — добавил пилот. Около 06:19, согласно данным переговоров, все пассажиры были эвакуированы. Спустя еще пять минут экипаж доложил об отсутствии жертв.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.
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