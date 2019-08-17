В Липецке старую плитку с Театральной площади уложили у детского сада

За что общественники поблагодарили мэра Липецка

Как сообщает администрация Липецка, глава города Евгения Уваркина побывала сегодня в поселке "Новая жизнь".



«Давайте вместе сделаем «Новую жизнь» лучше». Таковы цель и девиз ТОС, в который объединились жители одного из самых отдаленных районов города. Евгения Уваркина встретилась с активистами, чтобы обсудить задачи по преображению территории района на ближайшее будущее.



В первую очередь глава Липецка проверила, как выполняются ее указания, данные во время прошлого визита. Участники встречи поблагодарили руководство областного центра за устройство плитки у детского сада №12. Материал привезли с площади Театральная. Там уложена плитка, более подходящая по дизайну общей концепции устройства общественного пространства.



Отсюда участники выездного совещания переместились на трассу «Липецк-Грязи». Местные жители пожаловались на отсутствие тротуара вдоль оживленной проезжей части, а на пересечении с улицей Владимирская (поворот на дамбу) сейчас нет светофора. Согласно распоряжению Евгении Уваркиной, представители профильного департамента в ближайшее время свяжутся с областными коллегами, и постараются решить вопрос в рамках работ по расширению проезжей части, которые ведутся здесь сегодня.



В ходе встречи липчане смогли в режиме диалога обсудить целый ряд вопросов с главой города, ее заместителями, а также руководителями структурных подразделений администрации", сообщает пресс-служба администрации города.

