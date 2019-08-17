Дальний Восток затопило из-за тайфуна «Кроса»

Без света остались девять посёлков

Тайфун «Кроса» вызвал наводнение в регионах на Дальнем Востоке. Реки в Приморском крае вышли из берегов и люди не могут никуда выбраться. Для передвижений используют лодки. Спасатели начали ликвидацию последствий.



На Сахалине из-за тайфуна "Кросса" без света остались девять населённых пунктов, в которых проживают около семи тысяч человек. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска продолжает расти. В Приморье паводок нарушил транспортное сообщение. Режим ЧС действует уже в семи районах края, власти направляют в подтопленные зоны спецтехнику.



К отрезанным от большой земли сёлам организованны лодочные переправы. Из-за разлива реки закрыт пункт пропуска "Полтавка" на российско-китайской границе, туристам советуют перенести поездки.



В Дальнереченском районе строят дамбу. Река Амур в Хабаровском крае поднялась еще на семь сантиметров.