В России
17 минут назад
Мужчина с топором напал на сотрудников банка
Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии
В Москве задержан пьяный мужчина, который, угрожая топором, требовал в банке закрыть его кредит, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
По данным сотрудников банка, мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долг по кредиту. После задержания росгвардейцы передали мужчину для дальнейшего разбирательства полицейским.
По данным сотрудников банка, мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долг по кредиту. После задержания росгвардейцы передали мужчину для дальнейшего разбирательства полицейским.