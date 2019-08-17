В России

17 минут назад

Мужчина с топором напал на сотрудников банка

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Мужчина с топором напал на сотрудников банка

Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии

В Москве задержан пьяный мужчина, который, угрожая топором, требовал в банке закрыть его кредит, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

По данным сотрудников банка, мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его долг по кредиту. После задержания росгвардейцы передали мужчину для дальнейшего разбирательства полицейским.


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