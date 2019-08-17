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Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича

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Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича

Недовольный обслуживанием клиент выстрелил в официанта

Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за того, что ему слишком долго пришлось ждать свой заказ, сообщает Лента.ру со ссылкой на радиостанцию France Info.

ЧП произошло 16 августа в одном из ресторанов коммуны Нуази-ле-Гран в пригороде Парижа. Очевидцы утверждают, что недовольный обслуживанием клиент выстрелил в официанта, поскольку заказанный им сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.

Пуля попала мужчине в плечо, прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли его спасти. Стрелявший скрылся с места преступления, его ищет полиция.
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