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Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича
Недовольный обслуживанием клиент выстрелил в официанта
Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за того, что ему слишком долго пришлось ждать свой заказ, сообщает Лента.ру со ссылкой на радиостанцию France Info.
ЧП произошло 16 августа в одном из ресторанов коммуны Нуази-ле-Гран в пригороде Парижа. Очевидцы утверждают, что недовольный обслуживанием клиент выстрелил в официанта, поскольку заказанный им сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.
Пуля попала мужчине в плечо, прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли его спасти. Стрелявший скрылся с места преступления, его ищет полиция.
ЧП произошло 16 августа в одном из ресторанов коммуны Нуази-ле-Гран в пригороде Парижа. Очевидцы утверждают, что недовольный обслуживанием клиент выстрелил в официанта, поскольку заказанный им сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.
Пуля попала мужчине в плечо, прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли его спасти. Стрелявший скрылся с места преступления, его ищет полиция.