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В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом

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В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом

Всего в больницу было доставлено семь человек

Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

За последние дни с подозрением на отравление в больницы Ульяновска доставили семь человек, в том числе два ребенка. Жизни детей ничего не угрожает. Все они употребляли в пищу растительное масло, изготовленное частным лицом в домашних условиях.

"Масло произвел не фермер и не производитель. Это пенсионер, у которого есть маслобойка. Он это масло делал только для своей семьи и для знакомых", - рассказала заместитель министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Наталья Снежинская.

Снежинская добавила, что среди отравившихся дочь пенсионера, ее муж, их родственники и друзья. "Совместно с представителями администрации наше министерство поговорило с тем, кто это масло изготавливал. Он заверил, что в магазинах этого масла нет", - пояснила она.

Следователи проводят проверку, по ее итогам примут процессуальное решение.
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