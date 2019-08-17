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23 минуты назад

В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы

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В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы

Во время отдыха молодой пары девушка оступилась и упала

Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.

Как отметили в ведомстве, во время отдыха молодой пары на "Скале любви" (народное название) высотой 50 метров девушка оступилась и упала. Операция по спасению девушки началась в четыре утра и продлилась два часа.

"Подъехали к месту в полной темноте, сложности возникли сразу, <…> малейшая неосторожность вызывает камнепад, а внизу пострадавшая. Наладили переправу, спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз, девушка была в сознании, оказали первую медицинскую помощь, наложили шину, подозревая закрытый перелом руки, дополнительно наложили шейный бандаж, поместили пострадавшую на специальные носилки и со всеми предосторожностями подняли наверх, передали врачам скорой помощи", — отметил начальник поисково-спасательного отряда Анатолий Гежа, передает служба спасения.
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