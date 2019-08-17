В России
45 минут назад
В Крыму обнаружены почти 2 тысячи бомб времен войны
На опасную находку наткнулись во время разминирования Керченской крепости
В Керчи во время работ по разминированию крепости найдены авиабомба и 1700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, говорится на сайте МЧС по региону.
Специалисты классифицировали находки: это 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма каждая и одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм.
Все боеприпасы извлечены и переданы сотрудникам Специального морского отряда МЧС по Крыму, их вывезли на специальный полигон и уничтожили.
Специалисты классифицировали находки: это 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма каждая и одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм.
Все боеприпасы извлечены и переданы сотрудникам Специального морского отряда МЧС по Крыму, их вывезли на специальный полигон и уничтожили.