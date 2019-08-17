В России

45 минут назад

В Крыму обнаружены почти 2 тысячи бомб времен войны

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В Крыму обнаружены почти 2 тысячи бомб времен войны

На опасную находку наткнулись во время разминирования Керченской крепости

В Керчи во время работ по разминированию крепости найдены авиабомба и 1700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, говорится на сайте МЧС по региону.

Специалисты классифицировали находки: это 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма каждая и одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм.

Все боеприпасы извлечены и переданы сотрудникам Специального морского отряда МЧС по Крыму, их вывезли на специальный полигон и уничтожили.


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