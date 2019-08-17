В Крыму обнаружены почти 2 тысячи бомб времен войны

На опасную находку наткнулись во время разминирования Керченской крепости

В Керчи во время работ по разминированию крепости найдены авиабомба и 1700 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, говорится на сайте МЧС по региону.



Специалисты классифицировали находки: это 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма каждая и одна фугасная авиабомба весом 100 килограмм.



Все боеприпасы извлечены и переданы сотрудникам Специального морского отряда МЧС по Крыму, их вывезли на специальный полигон и уничтожили.





