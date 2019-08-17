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сегодня, 14:34

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

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Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Минздрав разработал корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих»

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара, сообщает ТАСС.

В рацион питания работников предложили включить продукты для так называемого здорового перекуса: йогурты с содержанием жира менее 2,5%, овощная соломка, яблочные чипсы, зерновые батончики и прочие продукты.

Ответственными за реализацию ограничений, в зависимости от предприятия, могут сделать административно-хозяйственную службу, профсоюзный комитет или службу по работе с персоналом
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