22 минуты назад
В Липецкой области август прощается с удушающей жарой
18 августа на погоду в Липецкой области продолжит влиять циклон с юга, который принесет осадки: ночью – небольшие, местами умеренные дожди, грозы, днем интенсивность осадков снизится, небольшие дожди пройдут местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью от +14 до +16 градусов, днем от 25 до 27 градусов тепла.
18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году –5 градусов тепла.