Погода в Липецке

22 минуты назад

В Липецкой области август прощается с удушающей жарой

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В Липецкой области август прощается с удушающей жарой

18 августа на погоду в Липецкой области продолжит влиять циклон с юга, который принесет  осадки: ночью – небольшие, местами умеренные дожди, грозы, днем интенсивность осадков снизится, небольшие дожди пройдут местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы,  днем также пройдут небольшие кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем она составит от 23 до 28 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью от +14 до +16 градусов, днем от 25 до 27 градусов тепла. 

18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году –5 градусов тепла.

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