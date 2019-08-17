В Липецке сгорели два дачных домика

Пожар произошел в садоводческом товариществе «Ударник»

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне в СНТ «Ударник» горели два дачных домика. На тушение пожара прибыли 3 пожарных отделения.



Пожарные делали все возможное но, увы, домики сгорели. К сожалению, о пожаре в МЧС сообщили слишком поздно, По прибытии пожарных домики уже были полностью объяты пламенем.



