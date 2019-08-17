Происшествия
49 минут назад
В Липецке сгорели два дачных домика
Пожар произошел в садоводческом товариществе «Ударник»
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне в СНТ «Ударник» горели два дачных домика. На тушение пожара прибыли 3 пожарных отделения.
Пожарные делали все возможное но, увы, домики сгорели. К сожалению, о пожаре в МЧС сообщили слишком поздно, По прибытии пожарных домики уже были полностью объяты пламенем.
Пожарные делали все возможное но, увы, домики сгорели. К сожалению, о пожаре в МЧС сообщили слишком поздно, По прибытии пожарных домики уже были полностью объяты пламенем.
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