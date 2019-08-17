Происшествия

49 минут назад

В Липецке сгорели два дачных домика

2 422
#пожар
В Липецке сгорели два дачных домика

Пожар произошел в садоводческом товариществе «Ударник»

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне в СНТ «Ударник» горели два дачных домика. На тушение пожара прибыли 3 пожарных отделения. 

Пожарные делали все возможное но, увы, домики сгорели. К сожалению, о пожаре в МЧС сообщили слишком поздно, По прибытии пожарных домики уже были полностью объяты пламенем. 

2 422
#пожар

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

бегемот без Азазелло

5 минут назад
Алканы 15 мкр, жаль что всего-то два. А не весь СНТ ударник.
ответить

Алканы 15 мкр

46 минут назад
Вот и настроение подняли! А то с утра что-то хмуро на душе после вчерашнего
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пропал подросток
#поиск пропавших
1
В Липецке пропал подросток

23 минуты назад

Происшествия
Под Липецком сгорел автомобиль
#пожар #автомобиль
11
Под Липецком сгорел автомобиль

сегодня, 11:36

Происшествия
В Липецке задержаны трое липчан за нападение на подростка
#ограбление
16
В Липецке задержаны трое липчан за нападение на подростка

сегодня, 11:29

Происшествия
На спецполигоне в Липецкой области уничтожили боевые снаряды
#снаряды #уничтожение
3
На спецполигоне в Липецкой области уничтожили боевые снаряды

сегодня, 08:34

Происшествия
13-летний мальчик упал с крыши девятиэтажного дома
#падение с высоты
85
13-летний мальчик упал с крыши девятиэтажного дома

вчера, 19:40

Происшествия
Приговор 26-летней липчанке за убийство мужа в баре оставлен без изменения
#убийство
47
Приговор 26-летней липчанке за убийство мужа в баре оставлен без изменения

вчера, 17:01

Происшествия