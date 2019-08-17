«На жителей Сенцово обрушилась дикая вонь! Запах газа и паленого трупа по всему селу!»

Крик отчаяния опубликовала жительница Сенцово в паблике Gorod48 социальной сети «ВКонтакте»

«Сенцово задыхается! Ровно две ночи на жителей Сенцово обрушивается дикая вонь! Мы не знаем кто в этом виноват, возможно «Либойл», но именно после 10 вечера нам нечем дышать! Запах газа и паленого трупа по всему селу! Я даже собак вынуждена была забрать домой, дабы не отравить! Стоит туман и запах паленого трупа, прибежали даже соседи, мы хотим дышать! Доведите пожалуйста до властей, что в нашем селе живут люди и маленькие дети!», пишет Ольга.



Письмо дошло до властей очень быстро. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области, в Сенцово выехали представители управления экологии.



Выяснилось, что на запах никто больше не жаловался. Нашли и автора обращения. Дальше выяснилось, что неподалеку от ее дома зарезали поросёнка и палили его.



Фото: dobrofermer.ru



