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«На жителей Сенцово обрушилась дикая вонь! Запах газа и паленого трупа по всему селу!»

26 1607
#запах #смрад #экология
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«На жителей Сенцово обрушилась дикая вонь! Запах газа и паленого трупа по всему селу!»

Крик отчаяния опубликовала жительница Сенцово в паблике Gorod48 социальной сети «ВКонтакте»

«Сенцово задыхается! Ровно две ночи на жителей Сенцово обрушивается дикая вонь! Мы не знаем кто в этом виноват, возможно «Либойл», но именно после 10 вечера нам нечем дышать! Запах газа и паленого трупа по всему селу! Я даже собак вынуждена была забрать домой, дабы не отравить!  Стоит туман и запах паленого трупа, прибежали даже соседи, мы хотим дышать! Доведите пожалуйста до властей, что в нашем селе живут люди и маленькие дети!», пишет Ольга.

Письмо дошло до властей очень быстро. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области, в Сенцово выехали представители управления экологии. 

Выяснилось, что на запах никто больше не жаловался. Нашли и автора обращения.  Дальше  выяснилось, что неподалеку от ее дома зарезали поросёнка и палили его. 

Фото: dobrofermer.ru

26 1607
#запах #смрад #экология
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Комментарии (26)

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Наталья

45 секунд назад
На Ковалева 113 все лето вонь трупная и все молчат,
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Олеся

1 минуту назад
Ольга, ради принципа пройду по дворам,домов у вас там мало.
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Ольга

4 минуты назад
Animal planet., надо спросить у тех кто развел эту вонь..реально от поросенка так пахнуть просто не может, 2 села всю ночь задыхались, это какой же там хряк должен быть...размером со слона?
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Ольга

5 минут назад
Олеся, во во, заодно заглянем на шашлычок.
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Animal planet.

6 минут назад
Ольга, живого газом травили?
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Олеся

9 минут назад
Неподалёку от её дома полили порося говорите? Киньте адресок тех кто это делал! Мне не трудно и пройтись по дворам и узнать кто же это был из соседей.
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Ольга

19 минут назад
видимо палили 2 вечера...позавчера газом его травили так, что стоял аж в центре запах, а сегодня всю ночь шерстку опаливали!
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Уваркина

21 минуту назад
Хапну миллиардов десять, и прощай Липецк--- привет Лондон.
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Ольга

22 минуты назад
Товаркина, вас надо было сюда, острячка..
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Ольга

23 минуты назад
ну во первых, автора не нашли, так как ко мне никто не приезжал)))) во вторых-какой поросенок в 3 часа ночи! Запах стоял на все село, многие говорят о том, что пахло даже на Федоровке... очередная отписка...в-третьих: сама держала поросят и знаю как пахнет когда палят поросенка))
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