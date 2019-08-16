В России

30 минут назад

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

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У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты захватили восемь членов экипажа

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой российский МИД.

По информации ведомства, 15 августа в районе камерунского порта Дуала подверглось нападению грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк". Пираты захватили восемь членов экипажа, среди которых были трое россиян.

В российском посольстве в Яунде заявили, что власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

"Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан", — уточнили в МИД.
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