В Липецкой области овощи стали дешевле на 11%

Общее снижение цен на продукты питания произошло из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции.

На 0,1% выросли потребительские цены в июле в Липецкой области, а с начала года — на 2,5%. Темпы инфляции в целом по стране оказались чуть выше: 0,2% в июле и 2,7% по итогам семи месяцев.



Цены на продовольственные товары в июле в целом уменьшились на 0,2%, хотя с начала года они стали выше на 2,3%. Существенное влияние на динамику потребительских цен этой группы оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, овощи подешевели на 11%, картофель — на 1%. Сахар подешевел на 5%, подсолнечное масло – на 2%, питьевое молоко и свинина – на 1%. Одновременно с этим подорожали крупа и бобовые – на 3%, рыбопродукты, безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, фруктово-ягодные консервы, мясо птицы, сыры, яйца - на 0,5-1%.



Непродовольственные товары в июле подорожали на 0,2%, а за семь месяцев — на 2,2%. Так, телерадиотовары увеличились в цене на 2%, табачные изделия, постельное белье, строительные материалы, полотенца, часы, кроссовая и спортивная обувь для взрослых, металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода, фарфоро-фаянсовая посуда – на 0,5-1%.



Цены и тарифы на услуги в июле увеличились на 0,6%, а по сравнению с концом декабря 2018 года на 3,2%. Здесь подорожали стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 20%, услуги гостиниц – на 6%, стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следование, услуги городской телефонной связи – на 3%, коммунальные услуги – на 2%, стоимость аренды однокомнатной квартиры у частных лиц – на 1%. Одновременно с этим подешевели услуги в сфере зарубежного туризма, стоимость занятий на курсах профессионального обучения – на 2%, оплата содержания, ремонта жилья для граждан-собственников жилья – на 1%, сообщает Липецкстат.