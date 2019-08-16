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1 сентября в школу не надо

13 2162
#день знаний #школа
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1 сентября в школу не надо

Все школьный линейки пройдут 2 сентября. После них начнутся уроки.

Об этом GOROD48 сообщил председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов. По его словам, все торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в школах Липецка пройдут в понедельник, 2 сентября. Соответственно в воскресенье, 1 сентября, липецкие школы еще будут закрыты.

Более точную информацию о расписании мероприятий и уроках на 2 сентября родители учеников смогут узнать на собраниях. Их планируют провести в городских школах в конце августа. Если у родителей нет возможности посетить собрания, то всю информацию можно будет получить на сайтах школ.

Напомним, почти 125 тысяч учеников, из них около 13,5 тысячи первоклассников в сентябре сядут за парты в Липецкой области. Подготовка к началу учебного года сейчас идет во всех образовательных организациях. В этом году на эти цели выделено более 743,4 млн рублей.
13 2162
#день знаний #школа
2

Комментарии (13)

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Татьяна

2 минуты назад
На какие цели выделено 734 млн, все средства выделяют родители
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фёдор сумкин

7 минут назад
Ученик Антон, надеюсь, это был сарказм ))
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Ученик Антон

21 минуту назад
Ура скоро в школу!!!!!!!!!!!!!!!!
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весёлый

27 минут назад
Дети и родители ещё намучаются,пускай 1 сентября хоть вместе побудут, отдохнут и приготовятся к школе,2 сентября в школу ,короткий день сделать ,адаптировать детей к школьному процессу .
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вася

35 минут назад
ОТМЕНИТЕ ВТОРЫЕ СМЕНЫ В ШКОЛАХ, ЭТО ПРОСТО УЖАС КАКОЙ О ДЕТИ В 19:00 ТОЛЬКО ИЗ ШКОЛЫ ВЫХОДЯ А УРОКИ КОГДА ДЕЛАТЬ???
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кокс

36 минут назад
Школа после 3 месяцев отдыха примерно тоже самое что и работа после 30 дневного отпуска
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Наивная

39 минут назад
Одни орут линейку в воскресенье, другие орут линейку в понедельник.
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,

40 минут назад
продлите каникулы до августа 2020г., мы еще от учебного года не отошли!
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Дмитрий

43 минуты назад
Школьникам подкатило.
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Гостья

56 минут назад
А потому что 1 сентября - воскресенье.
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