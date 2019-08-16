1 сентября в школу не надо

Все школьный линейки пройдут 2 сентября. После них начнутся уроки.

Об этом GOROD48 сообщил председатель департамента образования администрации Липецка Александр Мочалов. По его словам, все торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в школах Липецка пройдут в понедельник, 2 сентября. Соответственно в воскресенье, 1 сентября, липецкие школы еще будут закрыты.



Более точную информацию о расписании мероприятий и уроках на 2 сентября родители учеников смогут узнать на собраниях. Их планируют провести в городских школах в конце августа. Если у родителей нет возможности посетить собрания, то всю информацию можно будет получить на сайтах школ.



Напомним, почти 125 тысяч учеников, из них около 13,5 тысячи первоклассников в сентябре сядут за парты в Липецкой области. Подготовка к началу учебного года сейчас идет во всех образовательных организациях. В этом году на эти цели выделено более 743,4 млн рублей.