В России

13 минут назад

Спешащий в Москву поезд сбил мужчину

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#поезд
Спешащий в Москву поезд сбил мужчину

Трагедия произошла на перегоне под Рязанью.

В пятницу, 16 августа, в 10:30 на перегоне Рязань — Дягилево у платформы Лагерный поезд Анапа — Москва насмерть сбил мужчину, пишет «Рязанская газета». Личность погибшего еще не установлена. На вид ему около 30 лет.

Как сообщили прессе в региональном управлении СК на транспорте, по данному факту проводится проверка.
54
#поезд

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