В России
13 минут назад
Спешащий в Москву поезд сбил мужчину
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Трагедия произошла на перегоне под Рязанью.
В пятницу, 16 августа, в 10:30 на перегоне Рязань — Дягилево у платформы Лагерный поезд Анапа — Москва насмерть сбил мужчину, пишет «Рязанская газета». Личность погибшего еще не установлена. На вид ему около 30 лет.
Как сообщили прессе в региональном управлении СК на транспорте, по данному факту проводится проверка.
Как сообщили прессе в региональном управлении СК на транспорте, по данному факту проводится проверка.
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