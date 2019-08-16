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19 минут назад

Пираты похитили россиян у берегов Африки

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#пираты #похищение
Пираты похитили россиян у берегов Африки

Люди исчезли в акватории Камеруна.

Трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

- По сообщениям посольства России в Яунде, власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан, - подчеркнули в МИД РФ.

На корабль напали неизвестные лица, которые могли захватить его экипаж в плен. В камерунских ВМС полагают, что случившееся - дело рук нигерийских пиратов.

15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.
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#пираты #похищение

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