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19 минут назад
Пираты похитили россиян у берегов Африки
Люди исчезли в акватории Камеруна.
Трое россиян захвачены пиратами у берегов Камеруна, российские дипломаты работают над их освобождением, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
- По сообщениям посольства России в Яунде, власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан, - подчеркнули в МИД РФ.
На корабль напали неизвестные лица, которые могли захватить его экипаж в плен. В камерунских ВМС полагают, что случившееся - дело рук нигерийских пиратов.
15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.
- По сообщениям посольства России в Яунде, власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего. Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан, - подчеркнули в МИД РФ.
На корабль напали неизвестные лица, которые могли захватить его экипаж в плен. В камерунских ВМС полагают, что случившееся - дело рук нигерийских пиратов.
15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) неизвестными было атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Отмечается, что, по сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия" из Санкт-Петербурга, нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ.