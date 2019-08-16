В России
25 минут назад
Актриса театра зарезала любовника
Возлюбленный кларнетистки был женат.
Кларнетистка омского Музыкального театра подозревается в убийстве 55-летнего любовника, сантехника этого же учреждения культуры, пишет «Город 55».
55-летний мужчина был женат, кроме того, периодически поднимал руку на молодую любовницу. Последней каплей, вероятно, стало то, что кавалер отказался развестись и жениться на артистке. Та отомстила, сообщает «КП». Тогда омичка схватила нож и ударила любовника в грудь. От полученной травмы мужчина скончался через несколько минут.
В следственном отделе по Ленинскому округу рассказали, что 28-летняя девушка являлась артисткой оркестра, играла на кларнете. По неподтвержденной информации, она работает и в детской школе искусств.
По факту убийство возбуждено уголовное дело. Если вину девушки-музыканта докажут, то ближайшие годы ей придется выступать в духовом оркестре исправительной колонии.
55-летний мужчина был женат, кроме того, периодически поднимал руку на молодую любовницу. Последней каплей, вероятно, стало то, что кавалер отказался развестись и жениться на артистке. Та отомстила, сообщает «КП». Тогда омичка схватила нож и ударила любовника в грудь. От полученной травмы мужчина скончался через несколько минут.
В следственном отделе по Ленинскому округу рассказали, что 28-летняя девушка являлась артисткой оркестра, играла на кларнете. По неподтвержденной информации, она работает и в детской школе искусств.
По факту убийство возбуждено уголовное дело. Если вину девушки-музыканта докажут, то ближайшие годы ей придется выступать в духовом оркестре исправительной колонии.