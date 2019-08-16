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30 минут назад

В вагоне с углем нашли труп девушки

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#труп #уголь #вагон #железная дорога
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В вагоне с углем нашли труп девушки

По предварительной версии погибшая упала с моста.

В Самарской области в вагоне с углем нашли труп девушки. Оказалось, что она разбилась насмерть при падении с моста. Тело обнаружили на станции Кинель сотрудники железной дороги. Мертвая девушка лежала в вагоне с углем, пишет « Регион Онлайн».

Труп девушки, лежащей лицом в углях, нашли в вагоне № 33 товарного поезда, стоявшего на станции Новоотрадная в городе Отрадный Самарской области 13 августа. Она была одета в майку и шорты. Ей был 31 год.

Похороны погибшей прошли во вторник, 13 августа. У нее остались муж и дочь.
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#труп #уголь #вагон #железная дорога
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Комментарии (4)

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Фокс

9 минут назад
Каким боком это может быть новостью "Город 48"? Может зто случилось с той сотрудницей, которая безграмотно пишет материал на сайте, и её свои же посадили в этот вагон?
ответить

Перри Мейсон

12 минут назад
Липецкие новости закончились?
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Город48,

17 минут назад
Перегрелись
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Каким боком

21 минуту назад
Труп девушки в Самаре и Липецк
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