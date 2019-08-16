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30 минут назад
В вагоне с углем нашли труп девушки
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По предварительной версии погибшая упала с моста.
В Самарской области в вагоне с углем нашли труп девушки. Оказалось, что она разбилась насмерть при падении с моста. Тело обнаружили на станции Кинель сотрудники железной дороги. Мертвая девушка лежала в вагоне с углем, пишет « Регион Онлайн».
Труп девушки, лежащей лицом в углях, нашли в вагоне № 33 товарного поезда, стоявшего на станции Новоотрадная в городе Отрадный Самарской области 13 августа. Она была одета в майку и шорты. Ей был 31 год.
Похороны погибшей прошли во вторник, 13 августа. У нее остались муж и дочь.
Труп девушки, лежащей лицом в углях, нашли в вагоне № 33 товарного поезда, стоявшего на станции Новоотрадная в городе Отрадный Самарской области 13 августа. Она была одета в майку и шорты. Ей был 31 год.
Похороны погибшей прошли во вторник, 13 августа. У нее остались муж и дочь.
4 587
Фокс
Перри Мейсон
Город48,
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