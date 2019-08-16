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54 минуты назад
Россияне стали позже женится
Увеличился средний возраст вступления в брак.
Возраст вступления в брак значительно вырос. Для девушек он составляет 24-26 лет, а для молодых людей - 26-28 лет, сообщил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России Олег Аполихин.
Олег Аполихин отметил, что наиболее подходящий возраст с точки зрения физиологии для появления первого ребенка для женщин - от 18 до 25 лет. Если раньше основной возраст рождения первого ребенка был в пределах 20-25 лет, то сейчас возраст поднялся, и он уже с 25 до 35 лет, это достаточно значительное изменение, добавил эксперт.
- Всего 7,1% сексуального дебюта сейчас происходит в браке. Все остальное вне брака. Получается, что люди начинают жить половой жизнью, менять партнеров без целеполагания создания семьи, - считает Аполихин. - В среднем возраст сексуального дебюта снизился, и сейчас для девушки в среднем составляет 17-18 лет, а у молодых людей - 16-17 лет в среднем. За последние 15-20 лет у юношей интервал снижения - два года, у девушек чуть больше - три года приблизительно.
Олег Аполихин отметил, что наиболее подходящий возраст с точки зрения физиологии для появления первого ребенка для женщин - от 18 до 25 лет. Если раньше основной возраст рождения первого ребенка был в пределах 20-25 лет, то сейчас возраст поднялся, и он уже с 25 до 35 лет, это достаточно значительное изменение, добавил эксперт.
- Всего 7,1% сексуального дебюта сейчас происходит в браке. Все остальное вне брака. Получается, что люди начинают жить половой жизнью, менять партнеров без целеполагания создания семьи, - считает Аполихин. - В среднем возраст сексуального дебюта снизился, и сейчас для девушки в среднем составляет 17-18 лет, а у молодых людей - 16-17 лет в среднем. За последние 15-20 лет у юношей интервал снижения - два года, у девушек чуть больше - три года приблизительно.