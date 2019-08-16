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сегодня, 14:13
Владимир Путин лишился своего советника
Сергей Глазьев покидает пост, чтобы стать министром.
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Решение о назначении советника президента России Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
В ЕЭК на посту министра по интеграции и макроэкономике Глазьев сменит Татьяну Валовую, которая, в свою очередь, возглавила офис ООН в Женеве. Формального решения о его назначении еще не было. В ЕЭК уточнили, что окончательно утвердить Глазьева планируется 1 октября, пишут «Известия».
Глазьев в 2008–2012 годах являлся заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В июне 2012 года Глазьев был назначен советником президента России. Он был ответственным за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции.
В ЕЭК на посту министра по интеграции и макроэкономике Глазьев сменит Татьяну Валовую, которая, в свою очередь, возглавила офис ООН в Женеве. Формального решения о его назначении еще не было. В ЕЭК уточнили, что окончательно утвердить Глазьева планируется 1 октября, пишут «Известия».
Глазьев в 2008–2012 годах являлся заместителем генерального секретаря ЕврАзЭС. В июне 2012 года Глазьев был назначен советником президента России. Он был ответственным за координацию деятельности федеральных органов власти, направленной на развитие евразийской интеграции.