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сегодня, 14:08
Мужчина умер от отравления подсолнечным маслом
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Всего зафиксировано семь пострадавших.
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Там уточнили, что погибший - мужчина.
По данным министерства здравоохранения региона, семь человек, в том числе двое детей, были доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. Они отравились неустановленным веществом. Всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя, пишет ТАСС. Масло произвел у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.
- Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным министерства здравоохранения региона, семь человек, в том числе двое детей, были доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. Они отравились неустановленным веществом. Всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя, пишет ТАСС. Масло произвел у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.
- Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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