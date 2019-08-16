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Мужчина умер от отравления подсолнечным маслом

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#отравление #масло
Мужчина умер от отравления подсолнечным маслом

Всего зафиксировано семь пострадавших.

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Там уточнили, что погибший - мужчина.

По данным министерства здравоохранения региона, семь человек, в том числе двое детей, были доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. Они отравились неустановленным веществом. Всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя, пишет ТАСС. Масло произвел у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.

- Все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло. Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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#отравление #масло

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