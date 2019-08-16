Возле парка Металлургов забил новый фонтан

Энергетики проводят гидравлические испытания.

В YouTube разместили ролик с новым фонтаном в Липецке. Сегодня утром струи воды забили из асфальта на улице Адмирала Макарова, в районе парка Металлургов. Высота столба воды составила примерно три метра.



Как это часто бывает в городе летом, причина бьющих струй — гидравлические испытания. Из-под асфальта бил не кипяток, а техническая вода.



- На этом участке «Квадра» проводит последний этап гидравлических испытаний сетей водоснабжения. Жильцы домов от порыва не пострадали: на время испытаний горячее водоснабжение уже было отключено. Его планируется возобновить к концу августа, - рассказали GOROD48 в липецком филиале «Квадры». - К этому же моменту устранить все выявленные порывы.