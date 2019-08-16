Общество

35 минут назад

С понедельника изменится схема движения автобуса № 33а

343
#транспорт
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С понедельника изменится схема движения автобуса № 33а
Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 19 августа вносятся изменения в работу муниципального маршрута № 33. С понедельника движение автобусов по схеме «А» «ул. Доменщиков – пл. Клименкова» будет осуществляться без заезда в район Петровского рынка по следующим схемам:

в прямом направлении – «… - пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – Петровский мост - …»;

в обратном направлении – «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – пл. Театральная – ул. Плеханова – …».


343
#транспорт
2

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