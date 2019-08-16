С понедельника изменится схема движения автобуса № 33а

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 19 августа вносятся изменения в работу муниципального маршрута № 33. С понедельника движение автобусов по схеме «А» «ул. Доменщиков – пл. Клименкова» будет осуществляться без заезда в район Петровского рынка по следующим схемам:



в прямом направлении – «… - пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – Петровский мост - …»;



в обратном направлении – «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – ул. Советская – пл. Театральная – ул. Плеханова – …».





