Общество
50 минут назад
Сокольский пляж закрыли для купания
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Вода в районе пляжа не соответствует санитарным нормам.
Купаться в районе пляжа улиц Бабушкина и Бардина запрещено. Как отмечается в предписании регионального управления Роспотребнадзор, по результатам лабораторных исследований воды реки Воронеж, проведенных «Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», вода здесь не соответствуют требованиям СанПин.
Пробы из реки Воронеж будут исследоваться каждую неделю, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Пробы из реки Воронеж будут исследоваться каждую неделю, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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