Сокольский пляж закрыли для купания

Вода в районе пляжа не соответствует санитарным нормам.

Купаться в районе пляжа улиц Бабушкина и Бардина запрещено. Как отмечается в предписании регионального управления Роспотребнадзор, по результатам лабораторных исследований воды реки Воронеж, проведенных «Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», вода здесь не соответствуют требованиям СанПин.



Пробы из реки Воронеж будут исследоваться каждую неделю, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



