Общество

50 минут назад

Сокольский пляж закрыли для купания

5 510
#пляжи #река Воронеж
1
Сокольский пляж закрыли для купания

Вода в районе пляжа не соответствует санитарным нормам. 

Купаться в районе пляжа улиц Бабушкина и Бардина запрещено. Как отмечается в предписании регионального управления Роспотребнадзор, по результатам лабораторных исследований воды реки Воронеж, проведенных «Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», вода здесь не соответствуют требованиям СанПин.

Пробы из реки Воронеж будут исследоваться каждую неделю, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

5 510
#пляжи #река Воронеж
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Старец 7

58 секунд назад
В лесу-пожары и клещи, в Воронеже-СанПин... Воздухом-то дышать безопасно или как?
ответить

Kot Begemot

24 минуты назад
Ни одного пляжа в полумиллионом городе на реке. Это просто преступная деятельность какая-то
ответить

Мимоходом

43 минуты назад
Олень, хер то как раз с тобой
ответить

Мимоходом

44 минуты назад
А если пригласить специалистов этого Центра домой, они и в ванной запретят купаться?
ответить

Олень

46 минут назад
да и хер сним
ответить

Еще в рубрике

Итальянцы и испанцы заинтересованы в обновлении Нижнего парка
#Нижний парк #реконструкция
17
Итальянцы и испанцы заинтересованы в обновлении Нижнего парка

36 минут назад

Общество
Суд арестовал вертолет Михаила Захарова
#банкротство #арест #вертолет
16
Суд арестовал вертолет Михаила Захарова

сегодня, 10:44

Общество
Судебные приставы за долги арестовали у двух женщин сотовые телефоны
#Приставы #УФССП #долги
6
Судебные приставы за долги арестовали у двух женщин сотовые телефоны

сегодня, 10:44

Общество
Пожарные и автоинспекторы проверяют сознательность липецких водителей
#профилактика
18
Пожарные и автоинспекторы проверяют сознательность липецких водителей

сегодня, 09:54

Общество
В Липецкой области вновь введено ограничение на посещение лесов
#лесные пожары
11
В Липецкой области вновь введено ограничение на посещение лесов

сегодня, 09:36

Общество
В Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей провели пожарные учения
#учения
4
В Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей провели пожарные учения

вчера, 19:10

Общество