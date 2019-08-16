Житель области зарезал знакомого и сбросил его тело в реку

В Чаплыгинском районном суде присяжные признали виновным в убийстве местного жителя.



По версии обвинения, вечером 28 февраля этого года, житель Чаплыгина убил знакомого десятью ударами ножа в шею, грудь и живот. Тело убитого мужчина сбросил в реку Ягодная Ряса неподалеку от места преступления.



После завершения следствия, обвиняемый попросил суда присяжных.



"В суде обвиняемый изменил данные на следствии признательные показания. Сторона защиты указывала на недоказанность его обвинения, на неправильную квалификацию его действий, ссылалась на противоправные действия убитого. Вместе с тем, сторона государственного обвинения настаивала на квалификации содеянного именно как умышленного причинения смерти другому человеку", - сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



15 августа присяжные заседатели огласили вердикт: подсудимого признали виновным по всем пунктам предъявленного ему обвинения.

