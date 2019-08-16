Общество

сегодня, 10:44

Судебные приставы за долги арестовали у двух женщин сотовые телефоны

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#Приставы #УФССП #долги
Судебные приставы за долги арестовали у двух женщин сотовые телефоны

Итогами рейда по Воловскому району поделились в УФССП.

Судебные приставы Воловского района провели рейд по взысканию налогов и сборов с должников, сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области.

Рейд прошел не безуспешно. В ведомстве похвастались, что приставами-исполнителями были арестованы два сотовых телефона, принадлежавшие местным женщинам. Одна из них задолжала государству 6 тысяч рублей, другая – 27 тысяч.

Если в 10-дневный срок долг не будет погашен, то имущество будет передано на реализацию, а вырученные денежные средства перечислят взыскателям.

Фото rf.tele2.ru


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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (6)

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5 минут назад
как же они теперя без афона по дорогам ходить булут?
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Дуся

20 минут назад
Маразм крепчает . Вот только таким способом пополница казна , только и не хватало б у телефонов и их реализация . Почему за электроэнергию не взыскал суд с директора сокола ахахахх
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Серега

27 минут назад
Приставы это твари, которые помогают оббирать народ
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Милая Оксана

30 минут назад
Они бы ещё затычки арестовали, бэушные
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СТУДГОРОДОК, 26

сегодня, 11:17
Алка нагуляла Ярика, а сама им не занимается. У нее Ярко выраженный послеродовый синдром. Вот Ярик и наяривает с утра до ночи во дворе. И добегался до того, что заявил епанутой бабке Марине, что зарежет одноклассника из 21 школы 15 мкр. Толику тоже не до внука, бабка с 5 подъезда (страшная на вид с черным лицом) говорит, что Маринка строит деревянный дом. Толик согнулся раком
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 10:54
Арестовали, видать, золотые Айфоны)))
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