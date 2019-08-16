сегодня, 10:44
Судебные приставы за долги арестовали у двух женщин сотовые телефоны
Итогами рейда по Воловскому району поделились в УФССП.
Судебные приставы Воловского района провели рейд по взысканию налогов и сборов с должников, сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области.
Рейд прошел не безуспешно. В ведомстве похвастались, что приставами-исполнителями были арестованы два сотовых телефона, принадлежавшие местным женщинам. Одна из них задолжала государству 6 тысяч рублей, другая – 27 тысяч.
Если в 10-дневный срок долг не будет погашен, то имущество будет передано на реализацию, а вырученные денежные средства перечислят взыскателям.
Фото rf.tele2.ru
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