Общество

сегодня, 09:36

В Липецкой области вновь введено ограничение на посещение лесов

7 390
#лесные пожары
В Липецкой области вновь введено ограничение на посещение лесов
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Липецкой области и в связи с установлением высокой пожарной опасностью, с 17 августа по 6 сентября 2019 года постановлением администрации области введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области.

Как сообщает управление лесного хозяйства, на въездах в леса организованы контрольно-пропускные пункты, организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штраф для физических лиц составляет от 4000 руб. до 5000 руб, для должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб., для юридических лиц от 300000 руб. до 500000 руб. 

Въезд в леса области этим летом ограничивается во второй раз: в начале июня леса закрыли из-за наступления жары.


7 390
#лесные пожары

Комментарии (7)

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запрещено посещать леса

3 минуты назад
чтоб тела набитые ватой валежник с ягодами и грибами не собирали
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А почему

6 минут назад
В Советское Время таких пожаров не было , да и тайга не горела ???
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:)

8 минут назад
а завтра открытие охоты... а все "тербунские" ушлёпки из свиты бывшего тербунатора, заядлые охотники, посмотрим как эти жополизы- егеря их в лес не пустят... будут стоять при въезде на вытяжку и честь отдавать! Всё это сделано специально, чтобы им не мешали плебеи, не наделённые властью, охотиться и браконьерничать в заказниках.
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Комментатор

12 минут назад
А почему когда введено ограничение- это пишут в новостях, а когда снято- не пишут?
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Люблю Город48

16 минут назад
Сегодня будем сидеть дома, смотреть любимый Город48 и читать комментарии СТУДГОРОДКА, 26
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Синоптик

40 минут назад
Они прогноз смотрели? одни дожди самый за грибами идти
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данковчанин

сегодня, 09:50
Что бы за грибами не ходили.
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