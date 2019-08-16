В Липецкой области вновь введено ограничение на посещение лесов

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Липецкой области и в связи с установлением высокой пожарной опасностью, с 17 августа по 6 сентября 2019 года постановлением администрации области введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области.

Как сообщает управление лесного хозяйства, на въездах в леса организованы контрольно-пропускные пункты, организованы рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штраф для физических лиц составляет от 4000 руб. до 5000 руб, для должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб., для юридических лиц от 300000 руб. до 500000 руб.

Въезд в леса области этим летом ограничивается во второй раз: в начале июня леса закрыли из-за наступления жары .