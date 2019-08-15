«Ниссан» влетел в «Фольксваген» на кольце Трубного завода

Авария обошлась без пострадавших.

Сегодня на кольце Трубного завода столкнулись автомобили «Ниссан» и «Фольксваген».Очевидцы аварии рассказывают, что водитель «Ниссана» пытался проехать перекресток на желтый сигнал светофора и врезался в «Фольксваген».Оба автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших в аварии нет.