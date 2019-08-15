Происшествия

16 минут назад

«Ниссан» влетел в «Фольксваген» на кольце Трубного завода

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#Авария #ДТП
«Ниссан» влетел в «Фольксваген» на кольце Трубного завода

Авария обошлась без пострадавших.

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Сегодня на кольце Трубного завода столкнулись автомобили «Ниссан» и «Фольксваген».

Очевидцы аварии рассказывают, что водитель «Ниссана» пытался проехать перекресток на желтый сигнал светофора и врезался в «Фольксваген».

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Оба автомобиля получили механические повреждения. Пострадавших в аварии нет. 
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#Авария #ДТП

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