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51 минуту назад

Липецкая вечЁрка: подарок Собянина, добавка к пенсии и отравление лекарствами

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: подарок Собянина, добавка к пенсии и отравление лекарствами

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 15 августа.

Ну не везет Липецку со списанными из Москвы трамваями! Сегодня подарок Собянина сошел с рельсов. По словам вагоновожатой, передняя тележка трамвая соскочила с рельсов почти сразу после того, как она отъехала от остановки.

Тем временем в районе ЛТЗ отремонтированный участок улицы Ильича обновили жесткой аварией. Рядом с домом №10 столкнулись автомобили «Мазда» и «Лада Приора». От удара «Приора» перевернулась на крышу. Примечательно, что этот участок улицы Ильича находился на ремонте и только вчера его открыли для движения.

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления липецкой семьи лекарством. В Липецкую областную детскую больницу с отравлением медицинским препаратом попали двое детей 13-ти и 14-ти лет. Медицинская помощь понадобилась и их 39-летней матери, у которой наблюдались те же симптомы. Рассматриваются разные версии происшествия. Известно, что лекарство было прописано женщине из-за бессонницы.

Хорошее известие - доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10 %. Сегодня комиссия облсовета рассмотрела изменения в Закон «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан в Липецкой области». Таких пенсионеров в регионе сейчас более 500 человек. Среди них заслуженные металлурги, строители, труженики села, многодетные матери, деятели искусств и другие.
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#вечёрка

Комментарии (1)

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Дед

19 минут назад
Правильно в свою москву чеши б/ушник а вообще специалистов хоть кто то слышал когда говорили о весе б/у трамваев и соответствии наших путей или на горе со спецами напряженка там одни свои
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