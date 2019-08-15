51 минуту назад
Жара не отступает: завтра в Липецкой области до +29
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется жаркой, но неустойчивой, местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.Температура воздуха ночью будет от 18 до 20 градусов тепла, днем она составит от 27 до 29 градусов тепла.
День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 5 градусов тепла.
11-й микрорайон
Алка с Зажигалки