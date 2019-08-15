Погода в Липецке

51 минуту назад

Жара не отступает: завтра в Липецкой области до +29

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#жара

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется жаркой, но неустойчивой, местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса тепла, что на 3-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 августа в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 16 до 21 градуса тепла, днем - от 26 до 31 градуса тепла.

В Липецке переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.Температура воздуха ночью будет от 18 до 20 градусов тепла, днем она составит от 27 до 29 градусов тепла.

День 16 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 5 градусов тепла.

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#жара

Комментарии (2)

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11-й микрорайон

11 минут назад
- Люсь, глянь-ка, какая там температура на улице. - Нормальная, тридцать шесть и шесть!
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Алка с Зажигалки

40 минут назад
Будем сидеть и читать Студгородок, 26 на уважаемом портале Gorod48
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