Общество
сегодня, 16:56
Часть улицы Папина перекроют из-за ремонтных работ
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Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в ночь с 17 на 18 августа с 24:00 до 06:00 будет перекрыт участок дороги в районе дома №21/3 по улице Папина.
В это время сотрудники АО «ЛГЭК» будут проводить аварийные работы.
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.
В это время сотрудники АО «ЛГЭК» будут проводить аварийные работы.
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.
2 574
Александр
Гыгы