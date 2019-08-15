Часть улицы Папина перекроют из-за ремонтных работ

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в ночь с 17 на 18 августа с 24:00 до 06:00 будет перекрыт участок дороги в районе дома №21/3 по улице Папина.







В это время сотрудники АО «ЛГЭК» будут проводить аварийные работы.



Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.





