Общество

сегодня, 16:56

Часть улицы Папина перекроют из-за ремонтных работ

2 574
#энергетики
Часть улицы Папина перекроют из-за ремонтных работ
Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в ночь с 17 на 18 августа с 24:00 до 06:00 будет перекрыт участок дороги в районе дома №21/3 по улице Папина.



В это время сотрудники АО «ЛГЭК» будут проводить аварийные работы. 

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.


2 574
#энергетики

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Александр

34 минуты назад
Ура, наконец то скоростной трамвай по Папина.
ответить

Гыгы

сегодня, 17:03
Улица Папина. А где улица Мамина?
ответить

Еще в рубрике

В Липецке ограничат розничную продажу спиртного
#алкоголь
В Липецке ограничат розничную продажу спиртного

сегодня, 17:04

Общество
Жара сказалась на здоровье липчан: бригады врачей завалены вызовами
#жара #"скорая помощь"
4
Жара сказалась на здоровье липчан: бригады врачей завалены вызовами

сегодня, 16:29

Общество
В секцию большого тенниса в Липецке можно попасть лишь... по решению суда!
#большой теннис
19
В секцию большого тенниса в Липецке можно попасть лишь... по решению суда!

сегодня, 15:06

Общество
В страны Европы, Африки, Леванта и Магриба поставили свою продукцию липецкие аграрии
#экспорт
5
В страны Европы, Африки, Леванта и Магриба поставили свою продукцию липецкие аграрии

сегодня, 14:25

Общество
Липецкие чиновники забрали еще один долгострой
#долгострой #суд #аренда
2
Липецкие чиновники забрали еще один долгострой

сегодня, 12:58

Общество
«Дорожный пристав» за один день помог арестовать 3 автомобиля
13
«Дорожный пристав» за один день помог арестовать 3 автомобиля

сегодня, 11:42

Общество