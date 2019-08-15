Происшествия

сегодня, 16:38

На площади Мира горят гаражи

3 835
#пожар
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На площади Мира горят гаражи
Днем 15 августа в гаражном комплексе у дома №1г по площади Мира произошло сразу несколько возгораний. Горят как кровли гаражей, превращенных в сараи, так и растительность возле них.

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Пожарным удалось остановить пламя - сейчас возгорание локализовано. 

Предположительно, огонь с горящей кучи мусора перекинулся на строения.
3 835
#пожар
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Комментарии (3)

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как всегда

2 минуты назад
Леса горят. Гаражи горят. И опять виновата жара?
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Гыгы

сегодня, 17:02
Зачем их тушить? А вдруг рванет бочка с бензином?
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ВВП

сегодня, 16:59
Надо давно переселить их всех на Елецкий...а то там что то спокойно стало в последнее время
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