На площади Мира горят гаражи

Днем 15 августа в гаражном комплексе у дома №1г по площади Мира произошло сразу несколько возгораний. Горят как кровли гаражей, превращенных в сараи, так и растительность возле них.Пожарным удалось остановить пламя - сейчас возгорание локализовано.Предположительно, огонь с горящей кучи мусора перекинулся на строения.