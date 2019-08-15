Происшествия
сегодня, 16:38
На площади Мира горят гаражи
Днем 15 августа в гаражном комплексе у дома №1г по площади Мира произошло сразу несколько возгораний. Горят как кровли гаражей, превращенных в сараи, так и растительность возле них.
Пожарным удалось остановить пламя - сейчас возгорание локализовано.
Предположительно, огонь с горящей кучи мусора перекинулся на строения.
Пожарным удалось остановить пламя - сейчас возгорание локализовано.
Предположительно, огонь с горящей кучи мусора перекинулся на строения.
как всегда
Гыгы
ВВП