Липецкие «обочечники» прославились на весь интернет

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Липчанин Павел Беляев решил не давать спуску любителям объезжать пробки по обочине. Автомобилист вчера утром ехал со стороны усманской трассы к поселку Тракторостроителей. Пока вся цепочка автомобилей стояла в пробке, более предприимчивые водители решили объехать затор по обочине.Павел снял «обочечников» на видео и выложил ролик с массовыми нарушениями правил дорожного движения на YouTube. За время стояния в пробке он собрал массу «лестных» реплик от «обочечников», а также пару говорящих жестов. Из-за обилия ругательств GOROD48 пришлось отредактировать видео.Напомним, езда по обочине наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до одного года. Вместе с этим, за использование телефона во время вождения автор ролика может получить штраф в 1 500 рублей.