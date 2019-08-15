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Липецкие «обочечники» прославились на весь интернет

57 2117
#правила дорожного движения
3
Липецкие «обочечники» прославились на весь интернет
Липчанин Павел Беляев решил не давать спуску любителям объезжать пробки по обочине. Автомобилист вчера утром ехал со стороны усманской трассы к поселку Тракторостроителей. Пока вся цепочка автомобилей стояла в пробке, более предприимчивые водители решили объехать затор по обочине.

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Павел снял «обочечников» на видео и выложил ролик с массовыми нарушениями правил дорожного движения на YouTube. За время стояния в пробке он собрал массу «лестных» реплик от «обочечников», а также пару говорящих жестов. Из-за обилия ругательств GOROD48 пришлось отредактировать видео.

Напомним, езда по обочине наказывается штрафом до 5 000 рублей или лишением прав на срок до одного года. Вместе с этим, за использование телефона во время вождения автор ролика может получить штраф в 1 500 рублей.
57 2117
#правила дорожного движения
3

Комментарии (57)

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Жители

2 минуты назад
А полиция сопли жует,давно пора за это нарушение лишать прав самых хитрых и наглых тварей плюющих на остальных водителей
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Вадя

3 минуты назад
В США помимо штрафа ещё пару судов было бы.А у нас в мухасранске это нормально. Вывод один: деревня!
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.УДАК ТЫ

6 минут назад
Павел который снимал видео
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1

6 минут назад
Обочина - для гомосексуалистов, что непонятного. Не пускайте петухов в свой ряд и дело с концом, пусть по глине чешут,дыряым - дырявые колеса.
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вв

9 минут назад
одни чмошники ...и девки тоже ...а сс ребенком на первом сиденье ...вообще чмошник ....никогда у нас порядка не будет ...вот из-за этого нас нигде не уважают ....так как мы друг друга не видим и не уважаем ЧМОШНИКИ
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БаПка

10 минут назад
Павел, который снимал видео., надеюсь не соврал, завтра проверю, Павлуша наш бесстрашный.
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Автор видео-красава,

11 минут назад
Культурно и красиво снял быдланов
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Вопрос

12 минут назад
Павел, который снимал видео., номерочек то тоже в общей очереди получил? По закону.
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Мнение

13 минут назад
Павел, который снимал видео., судя по "вычЕслению" ты редкостный умняшка. Номерочек машинки не скинешь? Или жим жим, зайка-храбрец?
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Павел, который снимал видео.

13 минут назад
Вопрос, Номер моего авто: н800нх48. Я никого не боюсь.
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