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Подарок Собянина сошел в Липецке с рельсов

17 1746
#трамвай
Подарок Собянина сошел в Липецке с рельсов

Московский трамвай перегородил путь встречным вагонам.

Сегодня в Липецке на улице Циолковского трамвай, один из тех, что прибыли в Липецк из Москвы, сошел с рельсов и перегородил встречный трамвайный путь.

По словам вагоновожатой, передняя тележка трамвая соскочила с рельсов почти сразу после того, как она отъехала от остановки.

В аварии никто не пострадал. На улицу Циолковского приехали сотрудники предприятия электротранспорта, которые вернут трамвай на рельсы.


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#трамвай

Комментарии (17)

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Прошу пардону,

8 минут назад
а не первый ли это звоночек к закрытию трамвайного сообщения в городе?
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Горожанин

9 минут назад
Это из области , купиш дёшево , потратишь много...это нецелесообразно покупать б.у. трамвай чтоб потом вложить в него стоимость нового в течении 5 лет ...если конечно он раньше не рассыпаться
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Алкаш

13 минут назад
Сошёл с рельсов? Они ещё и ездят?! И это не подарок. Этот металлом привезли в Липецк за наши деньги и за наши деньги ремонтировали. А москвичам мы за такой «подарок» отправляем нашу липецкую качественную продукцию, которую не едим сами.
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Ой ой

15 минут назад
Надо было зимнюю резину на летнею поменять!!!!!!
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дед

17 минут назад
Липецк налоги в Москву а нам обноски Мамай и тот меньше русичей обдирал
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Перри Мейсон

19 минут назад
В свое время поговорка была:" Дело было не а бобине- долбо.. сидел в кабине"
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Цветик (поэт)

24 минуты назад
Хочешь старого вместо нового? Голосуй за Артамонова!
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Мария

40 минут назад
Отремонтируйте-ка пути, пока ещё не слишком поздно и никто не умер.
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Татьяна

44 минуты назад
,,Подарок от души,,
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333

47 минут назад
У них колеса стерлись,надо поменять
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