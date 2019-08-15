Происшествия
сегодня, 15:23
Подарок Собянина сошел в Липецке с рельсов
Московский трамвай перегородил путь встречным вагонам.
Сегодня в Липецке на улице Циолковского трамвай, один из тех, что прибыли в Липецк из Москвы, сошел с рельсов и перегородил встречный трамвайный путь.
По словам вагоновожатой, передняя тележка трамвая соскочила с рельсов почти сразу после того, как она отъехала от остановки.
В аварии никто не пострадал. На улицу Циолковского приехали сотрудники предприятия электротранспорта, которые вернут трамвай на рельсы.
По словам вагоновожатой, передняя тележка трамвая соскочила с рельсов почти сразу после того, как она отъехала от остановки.
В аварии никто не пострадал. На улицу Циолковского приехали сотрудники предприятия электротранспорта, которые вернут трамвай на рельсы.
Прошу пардону,
Горожанин
Алкаш
Ой ой
дед
Перри Мейсон
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