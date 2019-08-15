Липецкий строитель оштрафован на 700 000 рублей за сокрытие средств компании от налогов и платежей

В Левобережном районном суде Липецка вынесли приговор бывшему директору компании СУ-3 «Липецкстрой» Геннадию Разводову. Бизнесмена обвинили сокрытии средств предприятия от налогов и обязательных платежей.

Геннадий Разводов признал свою вину и вернул недоимки в сумме 10 миллионов рублей. Государственное обвинение просило наказать бизнесмена штрафом в один миллион рублей. Судья Елена Нефёдова приговорила Разводова к штрафу в 700 000 рублей.



Дело в отношении Геннадия Разводова было возбуждено этой зимой. Бизнесмена «разрабатывали» одновременно несколько силовых ведомств: второй отдел по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики СУ СК России по Липецкой области, региональная прокуратура и областное управление по борьбе с экономическими преступлениями УМВД. Силовикам удалось установить, что Геннадий Разводов скрывал деньги строительной компании. За счет этих сумм должны были быть погашены недоимки СУ-3 «Липецкстрой» по налогам, обязательным страховым платежам, декретным выплатам работницам организации. По мнению обвинения, Разводов с октября 2017 года по июнь 2018 года вел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и так смог «спрятать» более 80 миллионов рублей. Схема была простой: подсудимый учредил третью компанию, которой передавал долги СУ-3, и через которую рассчитывался с кредиторами и платил рабочим. Вести легальный взаиморасчёт мешало то, что за счётом строительной компании пристально следили налоговики: если бы туда поступали деньги, то средства пошли бы на погашение недоимок. Преступление квалифицировали по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере»).

